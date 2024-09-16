T.C. Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

T.C. DENİZLİ

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2023/50 Esas 12.09.2024 Karar No: 2024/248İLAN

Kadına Karşı Kasten Yaralamasuçundan sanık Deniz Kaan Alabaş hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda 5237 Sayılı TCK'nın 86/2-2, 86/3-amaddesi uyarınca 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden, sanığın mernis adresine çıkartılan tebligatın da binanın yıkılmış olduğu ve otopark olduğundan bahisle iade edildiği, kararın sanık Deniz Kaan Alabaş'a tebliğ yapılamaması nedeniile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089680