T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2021/397 Esas

DAVACI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI -

VEKİLİ :AV.İREM BERFU SÖNMEZ

DAVALI : UFUK AKIN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 139., 150/2 md. ve HMK 281. Maddeleri uyarınca Bilirkişi raporuna ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve mahkememiz duruşma günü olan 26/01/2024 günü saat: 14:30 duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporunu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/11/2023