T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/646-639-657-642-620-624-631-634-623-640-633-637-645-583 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2022/646 Esas sayılı dosyasından davalı AHMET KAHRAMAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 897 parselin 4.992,00 m2'lik kısmında,

2022/639 Esas sayılı dosyasından davalı FATMA ÖZCAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 220 ada, 3 parselin 5.800,34 m2'lik kısmında,

2022/657 Esas sayılı dosyasından davalı ALAETTİN ÇATLAK aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, 138 ada, 7 parselin (yeni 138 ada, 58 ve 59 parsel) 5.897,13 m2'lik kısmında,

2022/642 Esas sayılı dosyasından davalı VELİ ALTINDAĞ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada, 100 parselin 23.409,51 m2'lik kısmında,

2022/620 Esas sayılı dosyasından davalı SÜZAN ÇEVİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 201 ada, 13 parselin 34.603,81‬ m2'lik kısmında,

2022/624 Esas sayılı dosyasından davalı YÜKSEL DURMUŞ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 235 ada, 33 parselin 4.489,90 m2'lik kısmında,

2022/631 Esas sayılı dosyasından davalı AHMET KAYHAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 4 parselin 927,88 m2'lik kısmında,

2022/634 Esas sayılı dosyasından davalılar AHMET BAKİ ÇAVUŞOĞLU ve BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 359 ada, 28 parselin 88,77 m2'lik kısmında,

2022/623 Esas sayılı dosyasından davalılar ADİLE BOZKURT, MUHTEREM KATLAN ve MUSTAFA KATLAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 219 ada, 1 parselin 5.805,57 m2' lik kısmında,

2022/640 Esas sayılı dosyasından davalılar ADİLE BOZKURT, MUHTEREM KATLAN ve MUSTAFA KATLAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 220 ada, 10 parselin 947,90 m2'lik kısmında,

2022/633 Esas sayılı dosyasından davalı GÜLSEN KARADEDE aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 1208 parselin 7.936,36‬ m2'lik kısmında,

2022/637 Esas sayılı dosyasından davalı RAHİME ÇELİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 225 ada, 49 parselin 917,82 m2'lik kısmında,

2022/645 Esas sayılı dosyasından davalı ARİF BOZKURT aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada, 98 parselin 32.120,37 m2'lik kısmında,

2022/583 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE ÖZYER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 234 ada, 7 parselin 3.166,00 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 02/01/2023