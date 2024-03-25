T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO :2023/443-444-445-446-447-448-449 ve 2024/4Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizin;

1)2023/443 Esas sayılı dosyasında davalılar ELİF ASLAN, FATMA ASLAN, RIZA KISAÇ ve SENEM ASLAN aleyhine Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mah. 449 Ada 220 parsel (eski 906 parsel) ve449 ada 219 parsel (eski 449 Ada 123 Parsel) sayılı taşınmazların 2.308,72 m2'lik kısmında,

2)2023/444 Esas sayılı dosyasında davalılar ASRİ FERHAT DİNÇER, FERİŞTAH MİHRİŞAH SORKUN, MEHMET MURAT DİNÇER, MELİKŞAH İSMAİL SORKUN, MUSA SEDAT DİNÇER, NEZİHA DİNÇER, NURDAN SORKUN, ŞEFİKA SORKUN ve TENNUR ŞEHNAZ SORKUN aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 157 parsele (eski 2517 parsel) sayılı taşınmazın tamamında,

3)2023/445 Esas sayılı dosyasında davalılar ALİ ÖZDEMİRÇELİK, ALPER ŞAHAN, AYŞE SAYLIK, AYŞE ŞAHAN, AYŞE ŞAHAN, AYŞE ÇİĞDEM ÖZDEMİRÇELİK, BAHAR KARA, BEKTAŞ ATAY, BİLGİN ÖÇAL, BÜLENT EVRENÜZ, CELAL EVRENÜZ, CEM ŞAHAN, CENGİZ EVRENÜZ, CENK ŞAHAN, DÖNDÜ ESİN KURAL, DÖNDÜ ÖÇAL, DURDU ÖZDEMİRÇELİK, ELİF DENİZ, ELİF ÖZDEMİRÇELİK, EMİNE ÖZDEMİRÇELİK, ERGÜL ÖZELOĞLU, GURBET EVRENÜZ, GÜLÇİN AYDIN, GÜLSÜM ESİN, HASAN EVRENÜZ, HASAN ÖZDEMİRÇELİK, HÜSEYİN ŞAHAN, İBRAHİM ATAY, İBRAHİM EVRENÜZ, İBRAHİM ÖÇAL, İSA ESİN, KAMER ÖÇAL, MEHMET ÖZDEMİRÇELİK, MERAL KAHYAOĞLU, MUSA CEM ÖZDEMİRÇELİK, NEVZAT EVRENÜZ, NİHAL ŞAHAN, SEDAT SARI, SELDA GÜRPINAR, SELVER GÖK, SELVER ŞAHAN, SEVDA ATEŞ, SEVGİ ÇAĞLAYAN, SEVİL ESER, SONER ÖZDEMİRÇELİK, SULTAN ESİN, SULTAN ŞAHAN, SULTAN VURAL, SÜLEYMAN ÖZDEMİRÇELİK, SÜLEYMAN SIRRI ÖZDEMİRÇELİK, VELİ ÖZDEMİRÇELİK, YAZGÜLÜ ŞAHAN ve ZEKİ ÖZDEMİRÇELİK aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 174 parsele (eski 937 parsel) sayılı taşınmazın 13.682,90 m2'lik kısmında,

4)2023/446 Esas sayılı dosyasında davalılar ALİ ASLAN, ALİ GÜNSEVEN, ALİ GÜNSEVEN, ALİ YENİLMEZ, DÖNDÜ ASLAN, DÖNDÜ ESİNLER, DÖNDÜ ŞAHİN, ELİF ASLAN, ELİF ASLAN, ELİF TUĞAN, EŞE GÜNSEVEN, FATMA ASLAN, FATMA ESİN, HASAN ASLAN, HÜSEYİN GÜNSEVEN, İLHAN SİCİMLİ, İSA ASLAN, İSMAİL GÜNSEVEN, KADİM ASLAN, MEHMET ASLAN, MUSTAFA GÜNSEVEN, SAKİNE ÖZEL, SENEM ASLAN, SEVİNÇ UYAR, ŞEHRİBAN ASLAN ve VELİ GÜNSEVEN aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 189 parsele (eski 2509 parsel) sayılı taşınmazın 9.096,65 m2'lik kısmında,

5)2023/447 Esas sayılı dosyasında davalılar ABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, EYLEM ZEYTÜNLÜOĞLU, GÜLER ESEN, GÜLSÜM ALTUN, HASAN ASLAN, HASAN KAHYAOĞLU, İBRAHİM ASLAN, İSA ASLAN, İSA KAHYAOĞLU, MEHMET ASLAN, MEHMET KIVANÇ BALTA, MUSTAFA ASLAN, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN ve SÜLEYMAN KİPRİT aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 87 parsel (eski 2475 parsel) sayılı taşınmazın 4.119,36 m2'lik kısmında,

6)2023/448 Esas sayılı dosyasında davalılar ABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, EYLEM ZEYTÜNLÜOĞLU, GÜLER ESEN, GÜLSÜM ALTUN, HASAN ASLAN, HASAN KAHYAOĞLU, İBRAHİM ASLAN, İSA ASLAN, İSA KAHYAOĞLU, MEHMET ASLAN, MEHMET KIVANÇ BALTA, MUSTAFA ASLAN, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN ve SÜLEYMAN KİPRİT aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 85 parsel sayılı taşınmazın tamamında,

7)2023/449 Esas sayılı dosyasından davalılar AHMET ŞAHİN, AKKIZ ŞİMŞEK, ALAETTİN ŞAHİN, ALİ ÇINAR, ALİ SARI, ALİ SARI, ALİ ŞAHİN, ALİ ŞAHİN, ALİ ŞAHİN, AYSEL ERTUNÇ, AYŞE AYDIN IŞIKKAN, BİRSEN AYDIN, CANAN AYDIN, DÖNDÜ BİÇER, DÖNDÜ DURAN, DÖNDÜ ŞAHİN, ELİF SARI, ELİF ŞAHİN, EMİNE ALTUN, EMRE SARI, FATMA SERBEST, GÜLŞAH DEMİRBAĞ, GÜLTEN SOLAK, GÜNAY ESİN, HAKAN AYDIN, HASAN ÇINAR, HATİCE ŞAHİN, HÜDAYİ ŞAHİN, HÜSEYİN ŞAHİN, İSMAİL SARI, İSMAİL SARI, MAHİR HASAN AHAT, MAHMUT AYDIN, MEHMET SARI, MELEHAT ARITÜRK, MELEK ADIYAMAN, MUHAMMED YANIKAN, MUSA IŞIK, MUSTAFA AYDIN, MUSTAFA KEMAL AYDIN, NAZİKE SERTOĞLU, NEŞE SARI, NEVZAT AYDIN, NURAY UÇAR, NURGÜL ÇANKIR, ÖMER AYDIN, RUKİYE GÜNSEVEN, SEVİLAY SARI, SEVİM ÇAKIR, SULTAN ÇAKIR, SÜLEYMAN ŞAHİN, ŞAHİN SARI, ZEYNEP AYDIN, FABER MERMERCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 137 parsel (eski 387 ada 1 parsel) sayılı taşınmazın 31.538,64 m2'lik kısmında,

8)2024/4 Esas sayılı dosyasından davalılar EMİNE GÜVEN, MESUT TÜRKOĞLU ve SÜLEYMAN KİPRİT aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek mahallesi, 249 ada, 28 (eski 799 parsel) parsel sayılı taşınmazın tamamında kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.