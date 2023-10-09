T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/326 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi vekili tarafından mahkememizin 2023/326 Esas sayılı dosyasından davalı İlker Hakan aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7213 ada, 2 parselin 254,65 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliğinin yukarıda ismi yazılı olan davalı olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 03/10/2023