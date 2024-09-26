T.C. Denizli Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Gökpınar Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN



1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA

NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE

PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Pamukkale Kuşpınar Arsa 235 7 291,00 Tam A/3 Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 5.850.000,00 585.000,00 10.10.2024 13:40

1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır

2- İhale, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının 1. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2024 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılabileceği gibi ihale tarihinde İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasının zemin katındaki vezneye de yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Taşınmazın ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamede açıklanmıştır.

7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mal satış ihalesi Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

8- Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 oranında indirim uygulanacaktır. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

9- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gökpınar Milli Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 13/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090852