T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:163

2023/229274 ESAS

T.C

DENİZLİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE YAPILACAK

TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : FATMA KESİCİ, 32671349904TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Hakan Kesici

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No:40 K:3 Merkezefendi / DENİZLİ

BORÇLU : KURAY İKİZ, 25112396964TC Nolu

BORÇ MİKTARI : 50.000,00 TL.takip miktarı

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 7 günlük ödeme emri ve ekleri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı elden verilen borç karşılığı7 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra müdürlüğümüzebildirmeniz, aksi takdirde icra takibindekiyazılı elden verilen borç karşılığına

inkar ederseniz sözü edilen borç takip alacağın % 20 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 7 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde İcra müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirerek itirazın kabulüne dair bir karar verilmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 22 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye, itiraz edilip te reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR800001500158007297760619

Vergi Dairesi Adı / No: Pamukkale Vergi Dairesi - 0010684323