T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 22 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2023/32485 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32485 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mah, Karapınar Mevkii, 4199 ada, 6 parselde kayıtlı 1.487,00 m2 alanlı taşınmaz üzerinde A,B,C,D bloklarda B Blok, 2.kat, 10 nolu bağımsız bölüm mesken tam hisse olarak satılacaktır. A-B blok birbirine bitişik, C-D blok birbirine bitişik olarak yapılmıştır. Kıymet takdir konusu B blok hem 1840 sokağa hem de Yeşilköy caddesine cephelidir. Ancak kıymet takdir konusu 10 B.B.mesken sadece 1840 sokağa cephelidir. Meskenin içinde bulunduğu 19 kapı nolu Güneş Apt. bodrum+zemin+üç normal katlı betonarme binadır.Bina üzeri çatılı-örtülüdür.Bina ana giriş kapısı demir doğramalı, merdivenleri mozaik kaplamalı, mediven korkulukları demir doğramalı, merdiven boşluğu duvar-tavanı normal sıvalı-badanalıdır.Asansör yoktur.Binada bağımsız bölüm numaralandırılması yapılırken kat irtifakında bitişiğindeki A blok ile birlikte numaralandırma yapılmıştır.Bina, 3.sınıf A grubu yapı sınıfındandır.Taşınmaz için 19/02/1979 tarihli inşaat ruhsatı alınmıştır.Kıymet takdirine konu 10 B.B. nolu mesken; 2.Normal katta merdivenden çıkınca soltaraftadır. 89,20 m2 NET( 100,00 m2 brüt )inşaatalanlıdır. Daire giriş kapısı ve daire içi kapılar ahşap doğ.lı - yağlı boyalıdır.Daire; Salon, 3 oda, Mutfak, wc.+lav. koridor, banyo, 2 balkon şeklindedir. Daire duvar ve tavanı Normal sıvalı- badanalıdır. Dairede ısıtma bireysel sistem doğalgazlıdır.Mutfakta tezgah mermerit, dolaplar MDF. doğ.lıdır.Dış kapı ve pencereler plastik PVC.doğ.lıdır.Banyoda duşteknesi- duşakabin, lavabo, klozet vardır.Vestiyer ve yüklük dolabı ahşap doğ.lı- yağlı boyalıdır. Koridor- odalar- salon- mutfakda zemin laminant parke kaplamalıdır. Islak zeminler seramik kaplamalıdır. Balkonlar açık balkondur. Taşınmaz bulunduğu mevki olarak tüm belediye hizmetlerinden, TEK, PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Akkonak Mah. 1840 Sk. No:19 2.Kat, Daire No:10Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 1.487 m2

Arsa Payı : 1/32

İmar Durumu : Merkezefendi ilçesi uygulama imar planı dahilinde, konut alanında ayrık nizamlı, 5 kat müsadelidir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde "yönetim planı:03/12/1982" kaydı ile haciz şerhi vardır.Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:30

19/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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