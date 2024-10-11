T.C. Denizli İcra Dairesi Taşınmaz Satış İlanının İlanen Tebliği

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

2023/33006 ESAS

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av.Melek HAMARAT

BORÇLU : Küçük Nefes Polat velisi Mine İPEK, TC:248xxxxx988

ADRES : Zeytinköy Mah.4109 Sk. No:2/B D:1 Pamukkale/Denizli

Dosyamız borçlusu İpek Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı taşınmaz, müdürlüğümüz dosyasından satışa çıkarılmış olup taşınmaz bilgileri ve ihale tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Dosyamızda diğer borçlu olan küçük Nefes Polat velisi Mine İPEK'in adresi meçhul olduğundan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 28.maddesi uyarınca taşınmaz satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Taşınmaz satış ilanının küçük Nefes Polat velisi Mine İPEK'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 31.maddesi gereğince son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Taşınmaz : Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 142 ada, 10 parselde kayıtlı 10.045,00 m2 alanlı fabrika ve arsası vasıflı taşınmaz.

Kıymeti : 42.912.415,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17/4-r maddesi Uyarınca istisnadır. Artırma Bilgileri