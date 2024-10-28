T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
MARMARAY BAKIMSIZ KURU TİP AKÜLERİN TEMİNİ VE DEVREYE ALINMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2024/1453895
|İşin Adı
|:
|Marmaray Bakımsız Kuru Tip Akülerin Temini Ve Devreye Alınması İşi (Montaj Dahil)
|İhale Türü - Usulü
|:
|Mal Alımı - Açık İhale Usulü
|1 - İdarenin
|a) Adresi
|:
|1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2163488020-381 - 2164148740
|c) Elektronik posta adresi
|:
|1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
|ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
|:
|1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
|2 - İhale konusu malın
|a) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|12 Kalem den oluşan Birim Fiyat cetvelindeki İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması bulunan Genel Toplam olarak 11208 Adet Bakımsız Kuru Tip Akülerinin Temini Ve Devreye Alınması İşi
|b) Teslim [yeri / yerleri]
|:
|TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Sınırları içerisinde Teknik Şartname ve EK 2 MARMARAY Mahal listesi göre teslim edilecek
|c) Teslim [tarihi / tarihleri]
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 360 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
|3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
|a) Yapılacağı yer
|:
|1. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
|b) Tarihi ve saati
|:
|25.11.2024 - 14:00
|4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Yerli Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu Rasimpaşa Mah.Org.Şahap Gürler Cad.No:57 Haydarpaşa KADIKÖY/ İSTANBUL ’a 25/11/2024 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta ile gönderimesi durumunda Posta da geçıkme olması durumunda İdaremiz sorumle olmayıp Teklif zarfı kabul edilmeyecektir.
6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; 1.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa/İSTANBUL veya Aşağıdaki banka hesabına işin konusu(adı) ve ihale kayıt numarası yazılması zorunlu olup; IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü hesabına KDV Dahil 1500 TL bedeli yatırılmak kaydıyla temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02111500