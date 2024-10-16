T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
ALÜMİNOTERMİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
İhale Kayıt Numarası
:
2024/1379464
İşin Adı
:
1Bölge Müdürlüğü 2252 Adet Alüminotermit Malzemesi Alımı İşi
İhale Türü - Usulü
:
Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi
:
1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
b) Telefon ve faks numarası
:
2163488020-381 - 2164148740
c) Elektronik posta adresi
:
1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2 Kalem Alüminotermit Kaynak Mlz. (Çok Kullanım Pota) 1. Kalem ÖZEL-119 Alüminotermit Kaynak Mlz. (Çok Kullanım Pota) 49E1 R260 raya uygun 1408 SET 2. Kalem ÖZEL-119 Alüminotermit Kaynak Mlz. (Çok Kullanım Pota) 60E1 R260 raya uygun 844 SET
b) Teslim [yeri / yerleri]
:
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü / Haydarpaşa Kaynak Şefliğine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]
:
Sözleşme süresi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmıs) takvim günü içinde teslim
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
:
1. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
:
04.11.2024 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Yerli ve Yabancıya Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu Rasimpaşa Mah.Org.Şahap Gürler Cad.No:57 Haydarpaşa KADIKÖY/ İSTANBUL ’a 04.11.2024 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta ile gönderimesi durumunda Posta da geçıkme olması durumunda İdaremiz sorumle olmayıp Teklif zarfı kabul edilmeyecektir.
6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; 1.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa/İSTANBUL veya Aşağıdaki banka hesabına işin konusu(adı) ve ihale kayıt numarası yazılması zorunlu olup; IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü hesabına KDV Dahil 1500 TL bedeli yatırılmak kaydıyla temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02104433