T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Yerli ve Yabancıya Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5-Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu Rasimpaşa Mah.Org.Şahap Gürler Cad.No:57 Haydarpaşa KADIKÖY/ İSTANBUL ’a 04.11.2024 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta ile gönderimesi durumunda Posta da geçıkme olması durumunda İdaremiz sorumle olmayıp Teklif zarfı kabul edilmeyecektir.

6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; 1.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa/İSTANBUL veya Aşağıdaki banka hesabına işin konusu(adı) ve ihale kayıt numarası yazılması zorunlu olup; IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü hesabına KDV Dahil 1500 TL bedeli yatırılmak kaydıyla temin edilebilir.

7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.