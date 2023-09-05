T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/71 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Seydiler İlçesi
MAHALLE VEYA KÖYÜ :Yukarıarslanlı Mah.
MEVKİİ :Pınarcık
ADA NO : 105
PARSEL NO : 3
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.006,97
MALİKİN ADI VE SOYADI : BURHAN ŞEN, EMRULLAH ŞEN, TURHAN ŞEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/71 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01885569