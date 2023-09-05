T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Seydiler İlçesi

MAHALLE VEYA KÖYÜ :Yukarıarslanlı Mah.

MEVKİİ :Pınarcık

ADA NO : 105

PARSEL NO : 3

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.006,97

MALİKİN ADI VE SOYADI : BURHAN ŞEN, EMRULLAH ŞEN, TURHAN ŞEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.