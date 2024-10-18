T.C.Didim (Yenihisar) 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 13/05/2022 tarih ve 2022/1316 Esas sayıli İddianamesi ile sanıkMurat ve Leyla oğlu, 20/09/1991 doğumlu 27166765178 TC kimlik numaralı Durmuş AŞCI hakkındamüşteki Süsen DURSUNOĞLU'na karşı Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarındanaçılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında Mahkememizin 27/02/2024 tarih ve 2022/745 Esas 2024/193 Karar sayılı ilamı ile Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiş,Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ise 10 ay hapis cezasına hükmedilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş, sanığın bilinen adreslerine gerekçeli karar tebliğ edilememiş,mernis adresi de kullanılmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde İstinaf ve İtiraz kanun yollarına başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceğihususu ilanen tebliğ olunur.

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