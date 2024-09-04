T.C. Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan
Yayın Tarihi:
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/1454 Esas01/08/2024Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen Mehmet KAYA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 42310058968
ADI SOYADI : MEHMET KAYA
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 09/02/1975
DOĞUM YERİ : ÇINAR
İKAMETGAH ADRESİ : Mevlana Halit Mah. 480. Sk. No:3 İç Kapı No:4 Bağlar / DİYARBAKIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02079767