T.C. Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2024/1015 Esas

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Hasan KARAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 18904832702

ADI SOYADI : HASAN KARAMAN

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 22/10/1992

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Yenişehir Mah. Hintli Baba/1. Sk. No:13 İç Kapı No: 8 Yenişehir /DİYARBAKIR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02117432