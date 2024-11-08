T.C. Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı: 2024/1015 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Hasan KARAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 18904832702
ADI SOYADI : HASAN KARAMAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 22/10/1992
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Yenişehir Mah. Hintli Baba/1. Sk. No:13 İç Kapı No: 8 Yenişehir /DİYARBAKIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02117432