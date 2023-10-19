T.C. DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/32-Ceza Dava Dosyası 29.09.2023

SANIK : KAZEM EILLI BAGHER, Reza ve Safiye oğlu, 04/02/1966 Tebriz doğumlu

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 03/08/2014

SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan yapılan yargılama neticesinde Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 21/11/2022 tarih ve 2022/10434 Esas 2022/16703 Karar sayılı ilamı doğrultusunda;5607 sayılı Kanun'un 7242 sayılı Kanun'un 62. maddesi ile değişik 5/2. maddesi uyarınca sanığa dava konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı olan 9.183,42 TL'yi hüküm verilinceye kadar Devlet Hazinesine ödeyerek makbuzunu dosyaya sunması durumunda, eyleminin sübut bulması halinde, hükmolunacak cezadan 1/2 oranında indirim yapılacağı (soruşturma aşamasında usulüne uygun ihtarat yapılmadığından), zararı giderdiğine dair makbuzu dosyaya ibraz etmemesi halinde zararı gidermekten vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği, yine sanıktan 5271 sayılı CMK'nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğinin sorularak, sanığın kabul etmesi halinde dava konusu eşyanın CIF değeri üzerinden hesaplanan "eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı" olan miktarın kamu zararı olduğu, dosyamızda kamu zararı olan 2.549,77TL parayı Devlet Hazinesine; makul süre içinde veya CMK 231/9. maddesi hükmü gereğince denetim süresi içinde aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi ve zararı giderdiğine dair makbuzu dosyaya ibraz etmesi ve diğer yasal koşulların varlığı halinde, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği hususlarının, sanık hakkında, 5607 Sayılı Yasanın 3/11-son maddesi yollaması ile aynı yasanın 3/1, 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/11, 3/12, 3/13,3/14, 4/2, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 61. maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/22-2.cümle (10.12.2022 tarihli 7423 sayılı Kanun'un 8.maddesi uyarınca Kanuna eklenen yeni fıkra nedeniyle, teselsül sonrası 5607 sayılı Kanun'un 3/23-2.cümle) maddesi, 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK' nın 54/1-2-3-4 maddesi, 5237 sayılı TCK' nın 58.,43. maddelerinin uygulanması ihtimaline binaen CMK 226. madde uyarınca sanığın ek savunması sunması hususlarının, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 21/11/2022 tarih ve 2022/10434 Esas 2022/16703 Karar sayılı ilamı ile "... sanığa soruşturma aşamasında etkin pişmanlık konusunda ihtarat yapılmadığı, soruşturma aşamasında kamu zararından haberi olmayan ve etkin pişmanlıktan faydalanma imkanı olduğu bildirilmeyen sanığın Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 09.09.2020 tarih ve 2020/2227 Esas , 2020/12033 Karar sayılı bozma ilamından sonra sanığa yapılan ödeme ihtaratında indirim oranının 1/2 olarak bildirilmesi gerekirken yazılı şekilde 1/3 olarak bildirilerek sanığın yanıltılması ve hakkında ödemediğinden bahisle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının...." gerekçe gösterilerek Mahkememiz hükmünün bozulduğu hususlarının, Mahkememizce ilanen tebliğ edilmesine karar verildiği anlaşılmakla gerekli ilanın yapılması gerekmektedir.