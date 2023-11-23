T.C. DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : 2021/273 Esas 25/10/2023

Konu : İlan hk.

İLAN METNİ

Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Sarıgül Mahallesinde bulunan 76 ,77parsel ile Çiftepınar Mahallesi 45 ada 105 parsel arasında kalan henüz tapu kaydı bulunmayan taşınmaz Faruk TANRIKULU tarafından 40 yıldan çok daha uzun süredir malik sıfatıyla kullanıldığını, söz konusu taşınmaz üzerindeki ait zilyetlik kesintiye uğramadan çok uzun süredir devam ettiğini, dava konusu taşınmazın malikinin müvekkilimiz olduğu tüm mahalle sakinleri tarafından bilinmektedir . Dava konusu taşınmazın hazine ya da üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisi olmadığını, söz konusu taşınmaz kadastro tespiti dışında olduğunu, Söz konusu davada dava konusu taşınmazın 40 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla tarafından kullanılması sebebiyle davacı Faruk TANRIKULU adına zilyetliğin tespiti ve davacı Faruk TANRIKULU adına tesciline karar verilmesi hususunda dava açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıdakı koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiaları ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazların davacı adına tescil edileceği ilan olunur.