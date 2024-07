T.C. Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/41 Esas

KARAR NO : 2024/196 Karar

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : RUSTEM OZBEK - Muhammed ve Aman oğlu, 1991 afganistan doğumlu,

MÜŞTEKİ : SHUKRIA OZBEK - Tashali ve Zura kızı, 1999 afganistan doğumlu,

SUÇ : Nitelikli Yağma, Nitelikli Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 28/10/2019 , AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ : 16/05/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı müştekilerin yasa dışı yollardan ülkemize girmiş olması, sabit ikametinin olması ve ülkemize adreslerinin bulunmaması nedeni ile sanık Semeollah SEMEDİ'nin mağdur Shukrıa Özbek'e yönelik Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan 23 yıl 16 ay 15 gün hapis, müşteki Rustem OZBEK'e karşı Kasten Basit Yaralama suçundan karar verilmesine yer olmadığına, müşteki Rustem OZBEK ve ve Shukrıa Özbek'e karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 7 yıl 6 ay hapis, sanık Semeollah SEMEDİ'nin mağdur Rustem OZBEK'e karşı Nitelikli Yağma suçundan 11 yıl hapis, sanık Şahin GULAHMMUHAMMEDD(MORADİ)'in Mağdur Shukrıa Özbek'e yönelik Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan 23 yıl 16 ay 15 gün hapis, Sanık Şahin GULAHMMUHAMMEDD hakkında müşteki Rustem OZBEK'e karşı Kasten Basit Yaralama suçundan karar verilmesine yer olmadığına, Sanık Şahin GULAHMMUHAMMEDD'in müşteki Rustem OZBEK ve ve Shukrıa Özbek'e karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 7 yıl 6 ay hapis, sanık Şahin GULAHMMUHAMMEDD'in mağdur Rustem OZBEK'e karşı Nitelikli Yağma suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup ilanen tebliğ tarihinden itibaren nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden re'sen kanun yolu açık olmak üzere diğermahkumiyet kararları yönünden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065384