T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 / 00:01

Esas No : 2016/29 Karar No : 2018/173Sanık : Ghasem ZAREPOUR

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık

Suç Tarihi : 01/06/2015

Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt

Karar Tarihi : 03/07/2018

Yukarıda adı geçen sanık Ghasem ZAREPOUR'un üzerine atılı "Kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 25.000,00 TL adli para cezası, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl1 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup iş bu kararın sanık adına yapılan yurt dışı talimata cevap alınamaması ve adresinin meçhul olması nedeniyle 7201Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 19/10/2023