T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/348 Esas

MİRAS BIRAKAN: ABDULBAKİ SÖKMEN TC No-25663078838

Yusuf ve Kuti Oğlu, 01/07/1919 Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyü nüfusuna kayıtlı

Mirasçılık Belgesi İstemli davada verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce yukarıda kimlik bilgileri yazılı Miras bırakanın mirasçıları tespit edilemediğinden, TMK'nun 594. Maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mirasçıların Mahkememize başvurması gerekmekte olup süresinde başvuru yapılmaması ve hiç bir mirasçı tespit edilememesi halinde, mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği, ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. 21/03/2024