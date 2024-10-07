T.C. Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/810 Esas

KARAR NO : 2024/386

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024tarihli ilamı ile, Turkı ve Meryem oğlu 01/01/1994 doğumlu sanık ABDULLAH ELMUHAMMED hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayıTCK 109/2, 109/3-a-b, 62/1 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan TCK 116/1, 119/1-c ve 5271 SY'nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Turkı ve Marym oğlu 15/05/1992 doğumlu Sanık NOURI ALMOHAMMAD hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı TCK 109/2, 109/3-a-b, 62/1 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan TCK 116/1, 119/1-c ve 5271 SY'nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerindeki gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine ,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.