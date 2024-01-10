T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2023/437 Esas

KARAR NO : 2023/733

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2023 tarihli ilamı ileHalil ve Gülişan kızı, 10/11/1982 doğumlu, Düzce, Merkez, Ballıca mah/köy nüfusuna kayıtlı ARZU ŞENGÜL hakkında5237 Sayılı Yasanın191/1, 62 maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Düzce adli emanetinin 2021/2343 ve 2021/2161 sırasına kayıtlı muhteviyatların 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca ZOR ALIMINA karar verilmiştir. Sanıktüm aramalara rağmen bulunamamıştır.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJİ 50.000 üzerindeki gazetedeİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.