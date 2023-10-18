T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2014/535 Esas

KARAR NO : 2023/432

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile Abdulghanı ve Amna oğlu, 18/07/1970 Aleppo doğumlu MUSTAFA TAMER hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/5- 3/10 -3/10-son maddeleri gereğince açılan kamu davasının 5237Sayılı TCK'nın 66/1-eve 67/4 maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince sanık hakkındaki kamu davasının düşmesine, Sakarya Gümrük Müdürlüğüne teslim olunan 112 karton (1120 paket) kaçak sigaraların 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK 54/4 maddesigereğince zor alımına karar verilmiştir. Verilen karar Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Hasan Uysal tarafından 26/07/2023 tarihli dilekçe ile zamanaşımı nedeniyle verilen kararın kaldırılması yönünden istinaf edilmiştir.

Sanıktüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerindeki gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisindeMahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/10/2023