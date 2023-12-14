T.C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01



Sayı : 2021/722 Esas

Davacı Asuman Karakoç ile davalılar, Ayla Esin Taşer, Ayşe Akkaya, Belgin Şenyiğit, Büşra Karabulut, Esin Özkurt, Melek Öztürk, Melih Karakoç, Saime Karakoç, Selma Horuz, Tahsin Murat Karakoç, Tülya Özyörük Ortaklığın Giderilmesi davası ile Düzce ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah, 53 Ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalı Tülya Özyörük'e dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalının duruşma günü olan 14/02/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. DAVALI :TÜLYA ÖZYÖRÜK - 21247603588 BURSA ili, MERKEZ ilçesi, NALBANTOĞLU mah/köy, 61 Cilt, 446 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, ŞADAN ve ASUMAN oğlu/kızı, 17/01/1966 dogumlu,