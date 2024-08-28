T.C. Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/644 Esas

Davacı , MEVLÜT GÜRER ile Davalılar , DUDLEY OMAR FONTENOT, RAYMOND U FONTENOT, SENİHA FONTENOT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu Düzce ili, Gölyaka İlçesi, Aksu Köyü, 590 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesini talep ettiği, Seniha ve Dudley Joseph Fontenot'tan olma 1969 doğumlu Raymond U Fontenot ve Seniha ve Dudley Joseph Fontenot'tan olma 1983 doğumlu Dudley Omar Fontenot'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle de davalılar Raymond U Fontenot ve Dudley Omar Fontenot'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalılara duruşma günü olan 17/12/2024 günü saat:09:35'de Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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