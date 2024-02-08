T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 08 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



1- İdaremiz ait 15 (Onbeş) kalem konteyner yapım malzemesi satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

İle İl Encümenince 22/02./2024 Perşembe günü Saat: 11.00 da başlamak üzere Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda ihale edilecektir.

2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile İl Encümenince aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleyi girebilmek için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı DİK’nun 25. ve 26. Maddeler gereğince % 3 geçici teminat alınır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın alınmasından sonra müşteriye geri verilir. İhale geçici teminatı muhammen bedelin % 3 dür.

4- İhalesi yapılacak 9 kalem malzemeyi mesai saatleri arasında Beyköy 1.OSB’deki İdaremize ait depoda ve Destek Hizmetleri Şantiye bahçesinde görülebilir, Açık artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez, ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Düzce İl Özel İdaresinde (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.

5- İsteklilerin ihaleyi katılabilmeleri için,

a) Düzce İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Halk Bankası Düzce Şubesi Hesap Numarası :07000001 IBAN:TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 nolu hesaba gerekli açıklama yazılarak gerçek kişiler için TC Kimlik Numaralarını, Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numaralarını belirtmek kaydı ile) veya banka teminat mektubu,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c) Tebliği esas ikametgâh belgesi,

d) İstekli şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsili yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki edilmesi halinde, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortalık sözleşmesi,

6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7- Posta telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- 9 (Dokuz) kalem konteyner yapım malzemesi ihale bedeli üzerinden satılacak ve ayrıca bu malzemeler için ihale bedeli üzerinden KDV, Damga Vergisi ve Kara Pul Bedeli tahsil edilecektir.

9- İhaleye katılmak isteyenler, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar ihaleye katılım için istenen evrakları İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili personeline teslim etmek zorundadır.

10- Satışı yapılacak olan 15 (Onbeş) kalem konteyner yapım malzemesi ile ilgili liste aşağıdaki gibidir.





İLAN OLUNUR.









SATIŞA ÇIKARILAN KONTEYNER YAPIM MALZEMESİ LİSTESİ

S.NO MAZEME BİRİMİ MİKTAR MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNATI TL İHLALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 KUTU PROFİL (Muhtelif Ebatlarda) KİLO 300.000 4.600.000,00 138.000,00 22/02/2024 11.00 2 BANYO DOLABI (AYNASI, DOLABI VE LAVABOSU) ADET 860 989.000,00 29.670,00 22/02/2024 11.10 3 MUTFAK DOLABI (ÜST VE ALT MODÜL) ADET 900 1.800.000,00 54.000,00 22/02/2024 11.20 4 DUŞ TEKNESİ 70X70 ADET 2.250 1.835.250,00 55.057,50 22/02/2024 11.30 5 ODA KAPISI (196X90 CM VE WC KAPISI (196X63 CM AMERİKAN PANEL) ADET 4.000 2.813.333,34 84.400,00 22/02/2024 11.35 6 KLOZET (Arkadan Çıkışlı) ADET 3.000 2.797.000,00 83..910,00 22/02/2024 11.40 7 REZERVUAR ADET 2.350 1.049.666,67 31.480,00 22/02/2024 11.45 8 PLASTİK REZERVUAR ADET 250 81.666,67 2.450,00 22/02/2024 11.50 9 KLOZET REZERVUAR İÇ TAKIM ADET 2.250 314.625,00 9.438,75 22/02/2024 11.55 10 KLOZET KAPAĞI ADET 1.780 211.820,00 6.354,60 22/02/2024 12.00 11 PWC PENCERE (100X100) ADET 4.000 4.000.000,00 120.000,00 22/02/2024 12.05 12 SİNEKLİK (47X96) ADET 2.000 190.000,00 5.700,00 22/02/2024 12.10 13 DIŞ KAPI (ÇELİK KASALI) ADET 2.300 4.906.666,67 147.200,00 22/02/2024 12.15 14 ENGELLİ DIŞ KAPI (ÇELİK KASALI) ADET 155 364.250,00 10.927,50 22/02/2024 12.20 15 EVYE ADET 1.350 1.118.416,67 33.552,50 22/02/2024 12.25



