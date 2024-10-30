T.C. Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 / 00:01

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/232 Esas

KARAR NO : 2023/36

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mıkaıl ve Aleksandır oğlu, 17/06/1974 doğumlu, Moldova ülkesi vatandaşı IOSIF PETCOVICI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve Katılan vekili tarafından mahkememize sunulan Temyiz Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu Temyiz dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu Temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, TEMYİZ yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.