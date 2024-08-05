T.C. Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesin'den

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

DOSYA NO : 2024/632 Esas -

KARAR NO : 2024/840

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2024 tarihli ilamı ile görevsizlik kararı verilen 1969 doğumlu BULGARİSTAN doğumlu ILIYAN KALINOV KARANEYCHEV,Lozev ve Radga oğlu21/09/1973 doğumlu IVAN LOZEV DEMİREV ve Sherıf ve Bahriye oğlu, 1976 AYTOS doğumlu SALI SHERIF SHEFKEDtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İTİRAZ yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.01/08/2024

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