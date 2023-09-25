T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/922 Esas

İLAN

Davacı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile davalılar Arzu Düşova, Eyüp Gür, Fatma Okumuş, Feriha Güzel, Gizem Düşova Bico, Gönül Okumuş, Gülümser Dinneden, Hanife Çevik, Hüseyin Gökberk Düşova, İkbal Kutlu, Semiha Düşova, Ümit Yılancılar, Yusuf Gür aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasına esas olmak üzere;

Dahili davalı Gülümser Dinneden'e tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup, dahili davalıya tahkikat duruşma gününün, dava dilekçesinin, dahili dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun HMK 281 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazları ile birlikte (HMK 117) cevap verebileceği, HUMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı HMK 131 maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını bir daha ileri süremeyeceği,

Dahili dava dilekçesinin, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçmek üzere adı geçen dahili davalı Gülümser Dinneden'e tahkikat duruşmasının bırakıldığı 07/11/2023 günü saat 09.40'te Mahkememiz salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmalar ve davaya yokluğunda bakılıp karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.