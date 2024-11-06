T.C. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/413 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Edirne ili, Havsa ilçesi, Abalar Köyü, 2044 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 85,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adil Engin, Ahmet Engin , Ahmet Yılmaz, Ayşe Konyalılar, Ayşe Yılmaz, Beycan Engin, Celalettin Yurdakul, Fatma Elmas, Fatma Sözer, Fevziye Yılmaz, Fikriye Koyunlı, Gönül Topçu, Gülay Makinacı, Gülşen Arpa, Hasiye Yavuz, Hüseyin Engin, İbrahim Yurdakul, Mehmet Engin, Mehmet Yılmaz, Nazmiye Eser-41014122814, Ömrüye Tosun, Özcan Engin, Sevgi Kahraman, Şaban Yılmaz, Şaziye Yılmaz, Şükrü Nail Yılmaz, Yaşar Engin,Zehra Akmen, Zeliha Amir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/413 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeliEdirne ili, Havsa ilçesi, Abalar Köyü, 2044 parsel sayılı taşınmazın 85 m2'lik bölüm olan taşınmazın tamamı için 29.750,00 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.