T.C. Edirne 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/319 Esas

DAVACILAR : 1-SERPİL ÇOKOKUMUŞ

2-BÜLENT GÜLER

DAVALILAR : 1- HÜLYA MANDALI (14999523822 T.C Kimlik no.lu) ve diğerleri

Davacılar tarafından diğer davalılar ile aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında tespit edilen adresinize yapılan tebligatın iade olduğu, yapılan araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşıldığından; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TMK'nun 644.mad.göre dava konusu muris Lütfü Mandalı'nın Edirne Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünde bulunan vadeli, vadesiz ve fon hesaplarına ilişkin ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca duruşma günü olan 17/01/2025 günü saat: 10:25'de mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.