T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
DOSYA NO : 2022/51 Esas MÜŞTEKİ : ÜMİT ZENGİ Sıtkı ve Nergiz oğlu, 29/06/1981 İZMİRdoğumlu, BURSA, YILDIRIM, Anadolu nf kayıtlı, TC
No:34822164572
SUÇ : Hakaret,Basit Yaralam
SUÇ TARİHİ : 07/04/2019
UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK 86/2, 53 ve 58 mad.
VERİLEN CEZA : 3 ay 22 gün hapis cezası
KARAR TARİHİ : 21/03/2023
Yukarıda kimliği yazılı müştekiye ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01823764