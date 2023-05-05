T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/51 Esas MÜŞTEKİ : ÜMİT ZENGİ Sıtkı ve Nergiz oğlu, 29/06/1981 İZMİRdoğumlu, BURSA, YILDIRIM, Anadolu nf kayıtlı, TC

No:34822164572

SUÇ : Hakaret,Basit Yaralam

SUÇ TARİHİ : 07/04/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK 86/2, 53 ve 58 mad.

VERİLEN CEZA : 3 ay 22 gün hapis cezası

KARAR TARİHİ : 21/03/2023

Yukarıda kimliği yazılı müştekiye ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.