T.C. Efeler Belediyesi Başkanlığı

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İLAN

1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra

No İL İlçe

Mahalle Ada Parsel M2

Satış Bedeli (T.L.) Geçici Teminat Bedeli (T.L.) İhale Saati 1 AYDIN EFELER ORTA 2772 4 1.052,98 17.900.660,00 537.019,80 14.10 2 AYDIN EFELER ORTA 2772 6 970,78 16.017.870,00 480.536,10 14.15 3 AYDIN EFELER ORTA 6653 2 653,87 9.808.050,00 294.241,50 14.20 4 AYDIN EFELER ORTA 6653 3 864,70 12.970.500,00 389.115,00 14.25 5 AYDIN EFELER OSMAN YOZGATLI 6026 10 435,45 6.531.750,00 195.952,50 14.30 6 AYDIN EFELER ÇİFTLİK 102 1 620,23 3.101.150,00 93.034,50 14.35 7 AYDIN EFELER ÇİFTLİK 102 3 599,93 2.699.685,00 80.990,55 14.40 8 AYDIN EFELER ÇİFTLİK 104 1 700,69 4.204.140,00 126.124,20 14.45

2-Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 07.08.2024 Çarşamba günü saat 14:10'da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde, istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler/AYDIN adresindeki Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile şartname ve geçici teminat bedelini, tüzel kişilerden ise yukarıdaki şartlara ek olarak; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir ayrıca kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile şartname ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, 12.00'a kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.

4-Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz, karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.

5-Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı ESKO İşhanı Kat:3 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 1.000,00 (bin) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.000,00 (bin) TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.

6-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak, yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

7-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.

-İş bu ilan sekiz (8) maddeden ibarettir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065664