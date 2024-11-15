T.C. Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2022/213Esas

Davacı , VEYSEL ATEŞ ileDavalı , ERDOĞAN KUCUM arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Tasfiye Kurulu

(Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/21576. Sayılı Dosyası)

Gayrimenkul Mal Satışı İlanı

Dünya Asansörleri İnş. Gıda Ürt. San, Tic, Ltd. Şti.'ne ait Elazığ İli Merkez İlçesi Şahaplı Köyü Pulunlu Mevkii Köyü İncirlik Mevkii (72 ada |parsel 54.527,21 mi2 sayılı taşınmaz müştemilatı ile birlikte AÇIK ARTIRMA ile satılacaktır.

Taşınmaz 2 katlı idare binası, Alır, yem deposu, Slaj Çukuru, Buzağı Ahırt, 2 katlı bina, Gübre Çukuru, Su Deposu, (100 başlık süt sığırcılığı işlemesine ilişkin Makine ve Ekipman, Tidroser Kepçe'Kazıcı, Massey Feguson Traktör,

Gayrimenkulün Uzman Bilirkişilerce belirlenen güncel rayiç değeri (lüm vergiler hariç 53.243.261,00 TL (elli üç milyon iki yüz kırk üç lira iki yüz altmış bir türk lirası)'dır.

Gayrimenkulün artırılmasına esas(satış bedeli) olmak üzere Y.50'si 26.621,64 TL'dir.

Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkul rayiç bedelinin 47,5 nispetinde 3.993.244,58 TI. teminat bedeli ihale süresi içerisinde belirlenen Banka hesabına yatırılacaktır. (Teminat yalnızca taşınmazı satın alanlardan alınacaktır.)

Taşınmazın kalanı bedeli 10 gün içerisinde Banka hesabına yatırılacaktır.

Her Türlü Vergiler (KDV 9420, Damga Vergisi, Tellaliye vb.) alıcıya ait olup, ödendiğine

dair ödeme dekontları ibraz edilecektir.

Gayrimenkulün salışı Elazığ Adliye Sarayı Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (1.kat) duruşma salonunda 27 Aralık 2024 tarih saat 15:30da yapılacaktır.

27 Aralık 2024 tarihinde satış gerçekleşmemesi halinde ikinci satış 7 gün sonra 03.01.2025

tarih saat 15:30da yapılacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.