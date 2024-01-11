T.C ELAZIĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2016483

KARAR NO : 2023/496

KARAR TARİHİ : 18/04/2023

SANIK FEHED ŞEMMERİSuat ve Ecdiye oğlu01/01/1973 Deirrazzor Suriye doğumlu

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık FEHED ŞEMMERİ hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; özet olarak Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 62 CMK 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir.

Kararın Sanık Fehed Şemmeri'nin yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın sanığın dosyasına bildirmiş olduğu beyan adresine tebligat yapılamadığı, Mernis adresi olmadığından, tebligata yarar açık adres araştırmasının yapıldığı , tüm aramalara rağmen tespit edilememiş. kendisine ulaşılamamıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hazırlanan bu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize ve ya aynı derecedeki başka yer mahkemesine dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya ceza infaz kurumu yetkilisine beyanda bulunmak veya ceza infaz kurumuna vereceği dilekçeyle itiraz yolu açık olmak üzere, bu sürede yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşip infaza verileceği, İLANEN tebliği olunur.