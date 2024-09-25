T.C. Elazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2023/16 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 01/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi Sarını Yolu Altı mevkii 108 Ada 38 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (80-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve gözlemlenmiştir. Elazığ Teiaş 13. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 15/02/2023 tarih 1698121 sayılı cevabi yazısında; 18/11/1997 tarih ve 4723 yevmiye numaralı 31/b şerhinin korunması kaydıyla satış işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Elazığ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 32220 sayılı cevabi yazısında; Parselin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği iskan dışı alanlar hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/02/2023 tarih 49456 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 18.842,12 m2 Kıymeti : 4.710.530,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Şerh: TÜRK.ELEK.ÜRET.İLET.A.Ş. İDARESİNCE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ OLUP 2942 SAYILI KANUNUN 31/B MADDESİNE GÖRE ŞERH Lehtar: TÜRK.ELEKT.ÜRETİM-İLETİM - A.Ş. VKN:8790304314(SN:6831220) TArih: 18/11/1997 Yevmiye: 4723 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 01/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi Sıcak Toprak mevkii 109 Ada 233 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (80-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve gözlemlenmiştir. Elazığ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 32220 sayılı cevabi yazısında; Kadastro yoluna cephesi olmadığı için inşaat yapılamayacağı bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/02/2023 tarih 49456 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 9.381,01 m2 Kıymeti : 6.566.707,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 01/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi Sıcak Toprak mevkii 109 Ada 286 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (80-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve gözlemlenmiştir. Elazığ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 32220 sayılı cevabi yazısında; Kadastro yoluna cephesi olmadığı için inşaat yapılamayacağı bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/02/2023 tarih 49456 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 4.572,13 m2 Kıymeti : 3.200.491,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 01/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi Sıcak Toprak mevkii 109 Ada 308 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (80-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve gözlemlenmiştir. Elazığ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 32220 sayılı cevabi yazısında; Kadastro yoluna cephesi olmadığı için inşaat yapılamayacağı bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/02/2023 tarih 49456 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 3.157,32 m2 Kıymeti : 2.210.124,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 01/01/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi Aşağı Mikna mevkii 110 Ada 319 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (80-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve gözlemlenmiştir. Elazığ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 32220 sayılı cevabi yazısında; Kadastro yoluna cephesi olmadığı için inşaat yapılamayacağı bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/02/2023 tarih 49456 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 3.342,21 m2 Kıymeti : 1.372.884,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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