T.C ELAZIĞ4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 03 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO :2023/169

KARAR NO : 2023/463

KARAR TARİHİ : 11/04/2023

SANIK GÜLDEREN GÜL Kurtuluş ve Güler kızı 23/07/1989 Elazığ doğumlu Elazığ Maden Hanevleri nüfusunda kayıtlı

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Gülderen GÜL hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; özet olarak 6136 sayılı yasanın 15/1 maddesi uyarınca5 Ay Hapis 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararın Sanık Gülderen Gül'ün yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın sanığın dosyasına bildirmiş olduğu en son adresine tebligat çıkarılmış olupancak tebliğin yetersiz adres nedeniyle yapılamadığı, mernis adresi olmadığından, tebligata yarar açık adres araştırmasının yapıldığı , tüm aramalara rağmen tespit edilemediği, kendisine telefon ile ulaşılarak adresi istenmiş mahkememize herhangi bir adres bildirmediği gibi müracaat da etmemiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hazırlanan bu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihinden itibarin 7 günlük yasal süre içerisinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle Elazığ 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliği olunur.