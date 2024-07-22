T.C. Elbistan 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
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Sayı : 2020/55 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HACI HEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 43450753584
ADI SOYADI : HACI HEZER
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : BESEY
DOĞUM TARİHİ : 16/03/1954
DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
İKAMETGAH ADRESİ : FRANSA CUMHURİYETİ
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064706