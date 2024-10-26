T.C. Elbistan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/92 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl İlçe MahalleAda- ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

Kahramanmaraş Nurhak Topallı 126-20 Taşınmazın Tamamı 38101842120 FATMA ERDEM

50830507514 GÖKÇE YİRİK

46948296198 HAYDAR YİRİK

25334513118 HÜSNE ÖZBAKIR

32638773100 İBRAHİM YİRİK

50866506376 İBRAHİM YİRİK

50794508794 İBRAHİM YİRİK

50797508630 İLKE YİRİK

50833507450 NAİDE YİRİK

44548376180 SÜLEYMAN YİRİK