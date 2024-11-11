T.C. Elbistan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/112 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı
kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan
Kahramanmaraş Elbistan Taşburun 3313/29 Taşınmazın Tamamı
Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı
14012735362 ARZU ERDOĞAN 41413821868 SABİHA GÖZÜKARA
41365823484 BEDİA ERDOĞAN 41395822464 TUNCAY ERDOĞAN
41362823548 BELGİN YILMAZ 41389822692TÜLİN ERDOĞAN
41332824568 ESRA ERDOĞAN 41410821922 TÜRKAN ERDOĞAN
28643246746 FADİME ERZURUMLUOĞLU 31046168942 TÜRKAN ERDOĞAN
41368823320 GÖKHAN ERDOĞAN 41401822204 YILDIRAY ERDOĞAN
42157796764 GÜLDEREN KARPINAR 41386822756 YILMAZ ERDOĞAN
44395723052 GÜLSÜM ERDOĞAN
12470785622 NURTEN GÖTÜRLER
41383822810 ÖZGÜR ERDOĞAN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116980