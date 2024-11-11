T.C. Elbistan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/112 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı

kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan

Kahramanmaraş Elbistan Taşburun 3313/29 Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı

14012735362 ARZU ERDOĞAN 41413821868 SABİHA GÖZÜKARA

41365823484 BEDİA ERDOĞAN 41395822464 TUNCAY ERDOĞAN

41362823548 BELGİN YILMAZ 41389822692TÜLİN ERDOĞAN

41332824568 ESRA ERDOĞAN 41410821922 TÜRKAN ERDOĞAN

28643246746 FADİME ERZURUMLUOĞLU 31046168942 TÜRKAN ERDOĞAN

41368823320 GÖKHAN ERDOĞAN 41401822204 YILDIRAY ERDOĞAN

42157796764 GÜLDEREN KARPINAR 41386822756 YILMAZ ERDOĞAN

44395723052 GÜLSÜM ERDOĞAN

12470785622 NURTEN GÖTÜRLER

41383822810 ÖZGÜR ERDOĞAN