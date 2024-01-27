T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2649-10 Tamamı 54418387796 Abdurrahman Meşe
54367389476 Ali Meşe
11492820298 Aytekin Meşe
54088398702 Burak Meşe
54427387404 Cuma Meşe
54391388674 Cuma Meşe
54217394476 Emel Meşe
30371184726 Eşe Erdem
54373389248 Eşe Meşe
54409388078 Fadime Meşe
54352389986 Fadime Meşe
54433387276 Hafız Meşe
54370389302 Halil Meşe
54376389184 Halil Meşe
64546049930 Hatice Görür
10988837666 Hüseyin Meşe
54358389768 Mesut Meşe
54361389694 Mevlüt Meşe
54364389530 Nazlı Meşe
54091398638 Ömer Meşe
40459854076 Semanur Meşe
54202394986 Sibel Kıraç
54208394768 Sultan Çobanbeyli
54220394302 Sultan Meşe
54415387850 Şeref Meşe
54148396730 Şeyma Meşe
54205394822 Turgut Meşe
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|BASIN NO: ILN01973862