T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2649-10 Tamamı 54418387796 Abdurrahman Meşe

54367389476 Ali Meşe

11492820298 Aytekin Meşe

54088398702 Burak Meşe

54427387404 Cuma Meşe

54391388674 Cuma Meşe

54217394476 Emel Meşe

30371184726 Eşe Erdem

54373389248 Eşe Meşe

54409388078 Fadime Meşe

54352389986 Fadime Meşe

54433387276 Hafız Meşe

54370389302 Halil Meşe

54376389184 Halil Meşe

64546049930 Hatice Görür

10988837666 Hüseyin Meşe

54358389768 Mesut Meşe

54361389694 Mevlüt Meşe

54364389530 Nazlı Meşe

54091398638 Ömer Meşe

40459854076 Semanur Meşe

54202394986 Sibel Kıraç

54208394768 Sultan Çobanbeyli

54220394302 Sultan Meşe

54415387850 Şeref Meşe

54148396730 Şeyma Meşe

54205394822 Turgut Meşe