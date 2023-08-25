T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

ELMALI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya no:2022/120 Esas

Davacı MEHMET ŞERMET ile Davalı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası davası devam ederken kurulan ara karar gereği;

Elmalı ilçesi,Ahatlı Mahallesi, Sarakalanı Mevkiinde 10, 15, 16, 17, 18, 8, 5parsellerin bitişiğinde tarla vasfında taşınmazla ilgili hak iddia edenlerin yukarıda adı belirtilen Mahkemenin ilgili dosyasına şahsen ve yazılı olarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mesai saatleri içerisindemüraacat etmeleri hususu ilan olunur.