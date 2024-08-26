T.C. Elmalı Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden

Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

2022/650 ESAS Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı İbrahim Talay ve diğer davalılar aleyhlerine açılan Kamulaştırma davası devam ederken kurulan ara karar gereği; Davalı Ahmet ve Havana oğlu 11/07/1993 doğumlu Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi No:26 Çiğli/İzmir ikamet etmekte olan Harun Altıntaş'a davayı bildirir tebligatın tebliğ edilememesi, adresinin diğer marifetlerle de tespit edilememesi nedeniyle davacının dava dilekçesinde Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bozhüyük Mahallesi 130 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazın 1.769,82 m²'lik alanının kamulaştırma talebi, yapılan incelemeler neticesinde bilirkişi raporlarında kamulaştırılan alanın değerinin 126.807,10--TL olarak tespit edildiği, bir sonraki duruşma tarihinin 08/10/2024 günü saat 10:15 olduğu, duruşmaya katılması veya kendisini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmesi, aksi halde yokluğunda karar verileceği hususu tarafına ilanen tebliğ olunur.

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