T.C. EMET ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO: 2023/304-306-308-310-312-314-316-318-320-322-324-326-328-330-332-334-

336-338-340-342-344 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin; 2023/304 Esas sayılı dosyasından davalılar Halil Çil, Asiye Çil, Ayşe Tosun, Emine Yağcıklı, Halime Çil, Hasan Yağcıklı, Mehmet Çil, Melike Elmacı, Nesime Elmacı, Vasfiye Çamurlu aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 724 ada 16 parsel sayılı 110,16 m² lik taşınmazın5,29 m²'lik kısmında,

2023/306 Esas sayılı dosyasından davalılar Habibe Derebeyoğlu, Ahmet Ferruh Özkara, Ayşe Atkın, Ayşe Demirbağ, Fatma Nihal Özbay, Ferah Özkara, Fethi Özkara, Hatice Kiraz, Hatice Özkara, Mehmet Fatih Özkara, Mehmet Mustafa Kiraz, Neriman Özkara, Selma Oktay, Zeynep Gelmez aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 724 ada 18 parsel sayılı taşınmazın253,08 m²'lik kısmında,

2023/308 Esas sayılı dosyasından davalılar Ethem Çırak, Fatih Mehmet Çırak, Güler Dağlar, Latife Çırak, Mehmet Akif Çırak, Mustafa Çırak, Sebahat Dallı, Şeyma Temiz aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 89 parsel sayılı 426,30 m² lik taşınmazın5,29 m²'lik kısımında,

2023/310 Esas sayılı dosyasından davalı Ahmet Mecit aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 713 ada 46 parsel sayılı taşınmazın876,52 m²'lik kısımında,

2023/312 Esas sayılı dosyasından davalılar Gülsüm Tarhan, Hesna Uysal, Nimet Ece Ertürk, Selcan Tuğçe Şenefe aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 123 parsel sayılı taşınmazın227,67 m²'lik kısımında,

2023/314 Esas sayılı dosyasından davalı Nimet Çağlar aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 715 ada 33 parsel sayılıtaşınmazın260,60 m²'lik kısımında,

2023/316 Esas sayılı dosyasından davalılar Halime Topsakal, Havva Özcan, Ömer Başaran, Şükran Aydın aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 715 ada 23 parsel sayılıtaşınmazın 384,38 m²'lik kısımında,

2023/318 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Kürtül, İsmail Kürtül, Ahmet Hastürk, Emine Doğan, Hakkı Hastürk, Mehmet Kürtül, Osman Çekgel, Osman Hastürk aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 715 ada 17 parsel sayılı 271,04 m² lik taşınmazın5,29 m²'lik kısımında,

2023/320 Esas sayılı dosyasından davalılar Emine Özdemir, Azize Şengül, Cemile Önder, Saadettin Özdemir aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 715 ada 8 parsel sayılı 337,98 m² lik taşınmazın4,84 m²'lik kısımında,

2023/322 Esas sayılı dosyasından davalılar Bülent Hergül, Ömer Hergül aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 278 parsel sayılı 161,72 m² lik taşınmazın10,24 m²'lik kısımında,

2023/324 Esas sayılı dosyasından davalılar İsmail Samur, Emine Çamur aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 717 ada 3 parsel sayılı taşınmazın117,51 m²'lik kısımında,

2023/326 Esas sayılı dosyasından davalılar Cavit Çokan, Mehmet Sadi Özekmekçi, Nurettin Çokan, Arif Çokan, Derya Yıldızsoy, Emine Çokan, Erdal Ertunç, Ertuğrul Ertunç, Haşmet Uygun, Hüseyin Özekmekçi, İlhan Feridun, Mahire Tugay, Mehmet Uygun, Münevver Çokan, Reyhan Keleş, Ruhi Çokan, Tahsin Çokan aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 394 parsel sayılı taşınmazın606,98 m²'lik kısımında,

2023/328 Esas sayılı dosyasından davalılar Cavit Öncel, Sıdıka Tosun aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 393 parsel sayılı 1742,00 m² lik taşınmazın5,29 m²'lik kısımında,

2023/330 Esas sayılı dosyasından davalı Halil İbrahim Kazan aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 400 parsel sayılı taşınmazın2005,79 m²'lik kısımında,

2023/332 Esas sayılı dosyasından davalılar Halil Okyay, Mediha Okyay, Mukader Zengin aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 380 parsel sayılı taşınmazın931,76 m²'lik kısımında,

2023/334 Esas sayılı dosyasından davalılar Burhan Cahit Özçoban, Hüsnü Hafızoğlu, Mehmet Hamamcı, Zehra Doğruözaleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 404 parsel taşınmazın137,84 m²'lik kısımında,

2023/336 Esas sayılı dosyasından davalılar Ayşe Taş, Ethem Çamurlu, Halil Çamurlu aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 406 parsel sayılı taşınmazın954,23 m²'lik kısımında,

2023/338 Esas sayılı dosyasından davalılar Naci Özcan, Ayşe Gül Çelen, Emine Küpçü, Esma Ak, Fatma Küpçü, Gülcan Küpçü, Gülhan Koç, Gülsüm Gürün, Hafize Karaaslan, Hanım Küpçü, Hasan Küpçü, Hasan Raci Küpçü, Hatice Elitok, Hatice Taş, İsmail Küpçü, Kemal Özcan, Mehmet Oğuzhan Küpçü, Mehmet Selçuk Küpçü, Mustafa Özcan, Neslihan Kubat, Özlem Gönen, Rıza Küpçü, Semra Kızılgöl, Sıdıka Canyüksel, Tarık Özcan, Zerrih Topsakal aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 410 parsel sayılıtaşınmazın 1531,61m²'lik kısımında,

2023/340 Esas sayılı dosyasından davalılar Gülsüm Tarhan, Hesna Uysal, Nimet Ece Ertürk, Selcan Tuğçe Şenefe aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 653 ada 2 parsel sayılı 1278,23m² lik taşınmazın12,25 m²'lik kısımında,

2023/342 Esas sayılı dosyasından davalılar Gülsüm Tarhan Hesna Uysal, Nimet Ece Ertürk, Selcan Tuğçe Şenefe aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 719 ada 423 parsel sayılı 200,28 m² lik taşınmazın4,21 m²'lik kısımında,

2023/344 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Ali Duman, Şevki Duman aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Dere Mah. 645 ada 10 parsel sayılı taşınmazın54,90 m²'lik kısımında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Emet Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.