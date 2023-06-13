T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 13 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/106

Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan kısmen davacı Emirdağ Belediye Başkanlığı tarafından Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 14/03/2019 tarihli 38575 sayılı e başvurusu neticesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 542 196 61 - 752.01.01./03 sayı ve 10/04/2019 tarihli kararı ile taşınmaz hakkında kamu yararı kararı erildiği, söz konusu karar neticesi Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü müteşebbis heyeti tarafından 2019/05 sayı ve 11/06/2019 tarihli karala söz konusu taşınmaz ile ilgili kamulaştırma kararı alındığı , ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Emirdağ Belediye Başkanlığına karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)

2023 106 ES AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KURUCA 463-464 PARSEL Mualla KARACA - Cem YILMAZER- Cavit YILMAZER- Kevser YILMAZER