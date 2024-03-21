T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/83 Esas 12/01/2024 İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan TMK m. 713 uyarınca Zilyetlikten Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;

Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Çavuş köyü sınırlarında bulunan tescil harici bırakılan;

Kuzeyi: 46 ve 52 nolu parseller, Batısı: 38 ve 37 nolu parseller, Güney Batısı: 23 ve 1940 nolu parseller, Güneyi: 1716, 1748 ve 1749 nolu parseller, Doğusu: 1778 ve 1779 nolu parseller olan yaklaşık 90.000,00 m² lik alan içerisinde yer alan etrafı çam fıstığı ağaçları ve duvar ile çevrili tarlanın 3.324,00 m² lik kısmında hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.