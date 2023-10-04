T.C. ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2020/723 Esas 28/09/2023

TEREKENİN KAPATILMASI İLANI

Arslan ve Hacer oğlu, 01/02/1967 Erbaa doğumlu, 65857180190 T.C. Kimlik numaralı Ahmet KARACA hakkında Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/11/2020 tarih, 2020/723 esas ve 2020/745 karar sayılı kararı ile, İİK.nun 254. maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)