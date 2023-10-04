T.C. ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2021/344 Esas 28/09/2023

TEREKENİN KAPATILMASI İLANI

Sadullah ve Kadriye oğlu, 01/09/1949 Erbaa doğumlu, 23681585604 T.C. Kimlik numaralı Abdulkadir KORAL hakkında Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2021 tarih, 2021/344 esas ve 2021/418 karar sayılı kararı ile, İİK.nun 254. maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)