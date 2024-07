T.C. Erdemli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/117 Esas

Mersin Büyükşehir BelediyeBaşkanlığıtarafından Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi-Merkez Mahallesi, Paşatürbesi Mevkii 102 ada 415 parsel (Eski Ayaş Mahallesi 880 parsel) sayılı 3329,44 m²yüzölçümlü taşınmazın ifraz işlemi ile oluşacak 1082,00-m²'lik kısmının mezarlık alanı olarak kurulması içinMersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 11/02/2016 tarihli 34 sayılı Encümen Kararı ile dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği o tarihte taraflar arasındauzlaşma sağlanmış ise de tapuda ferağ işlemi gerçekleşmemiş bu nedenle taşınmaz bedeli de ödenemediğinden kamulaştırma gerçekleşememiş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığıtarafından Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine istinaden bedeli peşin ödenmek suretiyle pazarlık usulü ile kamulaştırılacağı hususu davalıların adreslerine tebliğ edilmiş, davalılar ile güncel bedel üzerinden uzlaşma görüşmelerine davet edilmiş, uzlaşma davetine icabet edilmediğinden uzlaşma sağlanamamıştır.

Malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Erdemli Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/07/2024

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KIZKALESİ- MERKEZ MAHALLESİ, PAŞATÜRBESİ MEVKİİ

(ESKİ AYAŞ MAHALLESİ 880 PARSEL)

ADA NO : 102

PARSEL NO : 415

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1082,00 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADİL AKTAY, ENDER SALİH ERDEN TURAN,

FULYA ERDEN,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

YÖNELTİLECEĞİ İDARE : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEDELİN YATIRILACAĞI BANKA : T.C. Vakıfbank Erdemli Şubesi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066195