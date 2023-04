T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : ASLANLIMAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 101

PARSEL NO : 1362

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 515,84m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYDAR KURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/37 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/04/2023